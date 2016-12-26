Отныне предприниматели смогут взамен вложенных в личный бизнес инвестиций стать владельцами готовой инфраструктуры, оборудования и построек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества, основная цель государства – повышение экономической активности за счет частных инвестиций, оживление деятельности предприятий, применение нового оборудования и технологий, а также открытие новых рабочих мест.

В зависимости от объема инвестиций и особенностей реализуемых проектов, планируется применение больших льгот на выплаты в государственный бюджет по сравнению с рыночной стоимостью предприятия.

Стоит отметить, что в случае возникновения какого-либо интереса к приватизации предприятия, межведомственная конкурсная комиссия по меньшей мере за 30 дней даст объявление, отражающее условия продажи, и проведет прозрачную процедуру конкурса с предоставлением всем участников равных прав.

Более подробную информацию о данных предприятиях можно получить на «Портале приватизации».

Для осмотра предприятий на месте, проведения обмена мнениями по поводу самых подходящих предприятий для вашего проекта и бизнес-планов, вы можете позвонить по номерам 490 24 08 (внутренний: 208 и 191) или отправить письмо на электронную почту, а также обратиться по следующему адресу: Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 50 (Госкомитет по вопросам имущества, комната № 802).