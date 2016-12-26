В понедельник проводили в последний путь видного представителя национального музыкального искусства, народного артиста, удостоенного персональной пенсии Президента Азербайджана, ханенде Агахана Абдуллаева.

Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии прощания, выразила глубокие соболезнования членам семьи и родственникам незабвенного исполнителя.

Проститься с Агаханом Абдуллаевым пришли его коллеги, друзья, знакомые, известные деятели науки и культуры.

Открывая траурную церемонию, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что Агахан Абдуллаев проложил свой путь в национальном музыкальном исполнительстве.

Было отмечено, что Агахан Абдуллаев родился в 1950 году, окончил среднюю специальную музыкальную школу им. А. Зейналлы.

40 лет своей жизни он посвятил развитию и пропаганде азербайджанской музыки.

Работа по развитию азербайджанской музыки всегда высоко оценивалась, и ханенде был удостоен почетных званий, орденов и медалей.

Министр подчеркнул, что аудио- и видеозаписи мугамов, исполненных Агаханом Абдуллаевым, хранятся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения.

Было подчеркнуто, что ханенде придавал большое значение педагогической и просветительской деятельности.

С 1977 года он давал уроки мугама в музыкальной школе им. А. Зейналлы, приложил большие усилия для воспитания поколения молодых ханенде.

На прощальной церемонии выступили народные артисты Ариф Бабаев, Алим Гасымов и Сиявуш Керими.

Выступивший от имени семьи покойного сын Хошбахт Абдуллаев выразил глубокую признательность за уважение к памяти его отца.

Затем Агахана Абдуллаева проводили в последний путь.

Агахан Абдуллаев был предан земле на кладбище в поселке Тюркан.