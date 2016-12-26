Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в понедельник ознакомилась с условиями, созданными в сданном в эксплуатацию детском саду-яслях номер 343 в поселке Бина Хазарского района Баку.

Строительство здания детсада-яслей началось в 2015 году в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Развитие дошкольных учебных заведений». В августе этого года строительные работы были полностью завершены.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак открытия детсада-яслей, ознакомилась с условиями, созданными в учреждении дошкольного образования.

Первая леди Азербайджана была проинформирована о работе, проделанной в детском саду-яслях. Было отмечено, что двухэтажный детский сад-ясли рассчитан на 140 мест и имеет семь групп.

Президент Фонда Гейдара Алиева встретилась с воспитанниками детсада-яслей, побеседовала с ними, сфотографировалась на память.

Ознакомившись с детским садом-яслями, Мехрибан Алиева пожелала успехов работе учреждения.