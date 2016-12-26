В Сабунчинском районном суде после перерыва продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, во время проведенного во второй половине дня заседания суда показания дали племянник бывшего начальника ЗАО «Бакинский метрополитен» Таги Ахмедова Шовгю Ахмедов и его родственник Эльшан Тагиев. Они подтвердили показания, данные на следствии. Однако в связи с тем, что показания, данные во время следствия, противоречили показаниям, данным ими на суде, было решено зачитать их. Оба свидетеля в своих показаниях сказали, что были отведены в МНБ. Они отметили, что не знают никого из обвиняемых, а также тех, кто их избил в МНБ. Они сказали, что в МНБ их избили и требовали дать показания против Таги Ахмедова. Ш.Ахмедов сказал, что в результате оказанного на него давления он дал показания против Т.Ахмедова, однако Э.Тагиев отметил, что показания против Т.Ахмедова не давал. Свидетели сказали, что во время следствия не подвергались давлению.

На заседании суда было отмечено, что во время следующего процесса показания даст Таги Ахмедов.

Процесс продолжится 28 декабря.