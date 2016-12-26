«Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил всех наших соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал каждому из них благополучия и успехов. Азербайджанское государство всегда оказывало особое внимание своим соотечественникам вне зависимости от того, в какой стране они проживают, высоко ценило их продуктивную деятельность».

Об этом АПА сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами.

А.Гасанов напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев еще во время проведенного в 2001 году I Съезда азербайджанцев мира обратился к проживающим за рубежом соотечественникам со словами: «В Азербайджане мы считаем вас нашими посланцами, возлагаем на вас большие надежды, рассчитываем на вас, считаем вас своей опорой. Желаю каждому из вас успехов в работе, которую вы осуществляете в странах проживания. Желаю каждой семье, каждому азербайджанцу, независимо от места жительства, счастливой жизни и счастливого будущего».

А.Гасанов отметил, что президент Ильхам Алиев всегда демонстрирует приверженность политике общенационального лидера в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами. Али Гасанов подчеркнул, что Ильхам Алиев принципиально относится к связанным с нашими соотечественниками вопросам и всегда держит их в центре внимания: «Господин президент во время своего выступления на II Съезде азербайджанцев мира отметил, что проживающие в разных странах мира наши соотечественники объединяются в организации, играют более активную роль в жизни стран проживания. Президент отметил, что это и укрепляет их позиции и в то же время усиливает позицию независимого Азербайджана: «Мы очень рады, что азербайджанцы, проживающие в различных странах, играют важную роль в общественной жизни, в экономике тех стран и, можно сказать, что их позиции очень крепкие».

Помощник президента подчеркнул, что позиция президента Азербайджана и государства по отношению к проживающим заграницей соотечественникам однозначна, и это отражено в высокой оценке деятельности наших соотечественников: «Поэтому мысли кого-то по поводу проживающих заграницей азербайджанцев отражают его личную позицию, и ответственность за нее несет он лично».

Отметим, что высказывания члена Милли Меджлиса Астана Шахвердиева по отношению к проживающим за рубежом азербайджанцам вызвали недовольство и активно обсуждаются в социальных сетях.