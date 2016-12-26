ООО «Государственное агентство жилищного строительства» для устойчивого функционирования ООО «Агентство государственного жилищного строительства» будет уделено внимание реализации высокодоходных проектов жилищного строительства premium-класса.

Как передает Oxu.Az, это нашло свое отражение в Стратегической дорожной карте по развитию в Азербайджане жилищного обеспечения по приемлемой цене.

Так, ООО «Агентство государственного жилищного строительства» оценит пустующие земельные участки и спрос на элитные жилые комплексы.