Американский ветеринар был инфицирован птичьим гриппом штамма H7N2, который передался ему от одной из нескольких десятков больных кошек, содержавшихся в нью-йоркском приюте домашних животных. Это первый случай заражения человека данным вирусом от этого вида млекопитающих. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

По словам врачей, были обследованы 162 сотрудника и волонтера, работавших в центре по уходу за животными, где были зафиксированы случаи заболевания птичьим гриппом. Симптомы обнаружились только у одного ветеринара, который переболел легкой формой болезни. Хотя нет никаких признаков, что были инфицированы другие люди, представители департамента здравоохранения Нью-Йорка призывают жителей города быть осторожными и следить за состоянием здоровья домашних кошек.