Певица Сати Казанова в преддверии Нового года выступила с концертом в Москве под названием Sati. Ethnica. В интервью «Москва-Баку» Сати рассказала, чем ей близок Азербайджан.

— Я чувствую, что Азербайджан – то место, где есть приверженность своим корням, почитание своих традиций, культуры, к которым азербайджанский народ с огромной любовью относится. В этом сила народа, в этом сила государства, в этом красота народа.

Что еще меня привлекает в Азербайджане… Боже, как же там вкусно! Такое гостеприимство. Я с Кавказа, и понимаю, что такое гостеприимство и вкусная еда как никто. Кутабы, кутабы с каштанами – это один из самых фантастических кулинарных шедевров, которые мне доводилось пробовать. И я жду, когда смогу еще поесть это блюдо. Какие в Азербайджане жизнерадостные люди! На Северном Кавказе народ более суров, для него не свойственна лишняя лирика, особые сантименты. Но тут, в Азербайджане, в народе чувствуется такая кипучая любовь. К этому располагает и климат – в Азербайджане больше солнечных дней.

Мугам… Я думаю, что у меня обязательно появится время, потому что я этого очень хочу… посещать уроки мугама. Я и раньше говорила, что хотела бы сделать какой-нибудь проект, в котором звучал бы мугам. Это моя мечта. И я это сделаю. Мне хотя бы на месяц приехать в Азербайджан, засесть за мугам… и кто знает, может быть я запишу совместно с азербайджанскими музыкантами альбом. Ведь в Азербайджане талантливейшие музыканты – как вокалисты, так и инструменталисты. Это было бы очень здорово, это была бы очень интересная коллаборация. Мне это крайне интересно.

— Что вы хотели бы пожелать азербайджанскому народу в Новом году?

-C большой радостью поздравляю азербайджанский народ с наступающим Новым годом. Желаю, прежде всего для себя, как бы эгоистично это ни звучало (смеется), почаще встречаться с азербайджанским народом, как можно чаще бывать в Баку и радоваться его процветанию, радоваться тому, какие красивые там люди, как они радуются жизни, как они поют, танцуют. Я верю, что Бог создал человека именно для того, чтобы он радовался, пел, танцевал, не забывая о нем, конечно. И осознания этого, этой мудрости я желаю каждому. И не только в Азербайджане, потому что в Азербайджане больше всех преуспевают в этом, но всем людям! А азербайджанцам желаю развивать это, беречь свою культуру, беречь свои духовные и культурные сокровища. Каждый человек несет в себе сокровище. Бывает, что со временем мы его теряем, особенно по мере взросления, потом в определенный момент мы начинаем осознавать, что нами было что-то потеряно и снова пытаемся обрести то, что утратили. Вот такое философское пожелание всем. И будьте здоровы, конечно, будьте успешны в Новом году и всегда!