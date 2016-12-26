Известный украинский журналист Виталий Портников делает для России страшные прогнозы – он считает, что в будущем страну ждёт ещё несколько авиакатастроф.

Об этом он напечатал в своей статье, которая была опубликована на сайте «Эспресо. ТВ». Журналист считает, что этот несчастный случай станет одним из многих, которые накажут жителей России за жестокие действия военных в городе Алеппо в Сирии.

Портников обратил внимание на то, что даже после анализа случившегося руководство Кремля сделало неправильные выводы. Причину трагической ошибки он видит в малой эффективности работы спецслужб и неподготовленности к реальной оперативной работе.

По мнению представителя СМИ, следующий год может обернуться для РФ настоящей террористической угрозой. Он также прогнозирует, что последствия могут затронуть и соседнюю державу. Портников призывает граждан обратить внимание на его слова и называет жителей Европы «заложниками путинского безумия».