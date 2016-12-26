Политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии украинскому изданию «Гордон» заявил о том, что версия о теракте, который и стал причиной крушения самолета Ту-154, станет огромным ударом по РФ.

Российский политолог заявил о том, что сильно бросается в глаза сильное желание официоза и пропаганды Москвы уйти от версии о теракте, несмотря на то, что сразу целый ряд различных обстоятельств указывают на него. Это и отсутствие предупреждения от пилотов, и разброс обломков самолета, и то, что тела пассажиров достают без одежды. Таким образом, эксперт уверен, то вероятность теракта, который вызовет слишком большое впечатление у российского населения, слишком велика, информирует news.eizvestia.com.

Пионтковской рассказал также о том, что с самолетом Минобороны России в с скором будущем может повториться та же ситуация, что была и во время расследовании катастрофы самолета А321, которая произошла над Синайским полуостровом.

Политолог подчеркивает, что версия о теракте — это колоссальный удар по всей российской пропаганде. Еще одна огромная месть за кровавые события в Алеппо произведет слишком большое впечатление на жителей страны. Эксперт напомнил, что в случае с египетским самолетом две недели власти отрицали версию теракта, но потом, когда появились съемки Пентагона, пришлось признать. История может повториться.