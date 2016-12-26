Очередное заявление об изнасиловании поступило в минувшее воскресенье в полицию Хазарского района. Жертвой преступления стала 24-летняя женщина. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

В воскресенье З.А. (1992 года рождения) обратилась с заявлением в полицию и показала, что 23 декабря в 21:00 в поселке Мярдакан на берегу моря ее изнасиловал Т.Дж. (1993 года рождения).

В ходе предварительного расследования установлено, что пострадавшая разведена и воспитывает малолетнего ребенка. Женщина призналась, что познакомилась с молодым человеком в надежде на долгосрочные отношения. Юноша посадил ее в свой автомобиль, предложил прокатиться по берегу моря. Он обещал ей, что они будут просто общаться под звездами и она согласилась. Однако, на берегу моря молодому человеку захотелось близости. Пострадавшая пыталась оказать сопротивление, но тщетно.

Материалы дела отправлены в районную прокуратуру.