В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что указывающих на совершение террористического акта на борту самолета Ту-154 Минобороны России фактов получено не было, передает ТАСС.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, по делу о крушении над Черным морем проверяются четыре основные версии.

«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», — сообщили в ФСБ.