Азербайджанцы России — известные деятели культуры, представители азербайджанских диаспорских организаций, простые интернет-пользователи — выражают соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны РФ с 92 людьми на борту, которое произошло в воскресенье в небе над Черным морем недалеко от Сочи.

Мамед Агаев, директор Театра сатиры:

«Мы посчитали, что самым правильным шагом будет перечислить средства, вырученные от продажи билетов на наши спектакли 25 и 26 декабря в Фонд помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Сочи.

Мы предварим показ спектаклей минутой молчания. Можно, конечно, отменить спектакли. Но мы рассудили, что будет правильнее перечислить средства».

Эмиль Кадыров, певец:

«Я знал лично некоторых артистов из хора имени А.В. Александрова, мы вместе работали. Музыкальный мир тесен и все друг друга знают, это ужасная трагедия и невосполнимая утрата для культуры. Погиб великий дирижер Валерий Михайлович Халилов, слов нет и сложно что-либо говорить…»

Эльчин Азизов, солист Большого театра, оперный певец:

«Я со вчерашнего дня пребываю в шоке, погибли мои коллеги: артисты и музыканты, просто люди. Подобные ситуации вводят в ступор, осознавать, что такое может происходить — ужасно. Выражаю соболезнования родным и близким, большая потеря для всего российского народа и культуры. Это был уникальный коллектив и дирижер, сложно комментировать подобные ситуации».

В связи с гибелью коллег соболезнования выразил главный дирижер Академического хора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Мирза-Ага Аскеров:

«Непостижимая потеря! Мои глубочайшие соболезнования близким и родным дорогого мне Халилова В.М.и всем погибшим. Светлая память!», — написал Аскеров на своей странице в Facebook.

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) в связи с объявленным трауром перенесло предновогодние мероприятия, инициированные председателем организации Лейлой Алиевой, на другие дни.

Азербайджанские диаспорские организации в России потрясены произошедшим и выражают свои соболезнования семьям погибших в страшной трагедии.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев: Как азербайджанская молодежная организация России, мы причастны ко всему, что происходит в стране. Случившееся – одинаковая трагедия для всех людей, проживающих в России, независимо от национальности. Наш гражданский и человеческий долг – проявить солидарность, сочувствие семьям погибших. Это трагедия для всей России и дружественных ей стран. И в горе, и в радости мы, народы России, должны быть едины.

Страшно то, что погибли люди, которые созидали, которые несли в мир добро, которые своими поступками давали добрый пример. Так и в этот раз Ансамбль имени Александрова, глава Фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка направлялись в Сирию, в зону конфликта, чтобы поддержать людей. Такие люди достойны вечной памяти! Азербайджанское молодежное объединение России в связи с трагедией посчитало своим долгом перенести все праздничные мероприятия.

Исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Ильгар Гаджиев: От имени Всероссийского азербайджанского конгресса всем родным и близким выражаю глубокие соболезнования. Это невосполнимые потери не только для родных погибших, но и для всей России, это большая трагедия.

В связи со случившимся свои соболезнования выразил президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев, Азербайджан показал, что он с российским народом в любые дни.

На трагедию отреагировали главы зарубежных государств. Как гражданин России, как глава азербайджанской диаспоры в России благодарю всех тех, кто не остался равнодушен к этой трагедии, кто проявил свои чувства, спасибо вам за этот знак солидарности.

С тяжестью на сердце отмечаю, что в этой трагедии погибли артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, глава Фонда «Справедливая помощь» Елизавета Петровна Глинка, известная как доктор Лиза. Елизавета Глинка помогала многих людям и была символом милосердия и человеческого душевного тепла. Не верится, что человека, помогавшего тысячам нуждающихся, больше нет. Она давала людям надежду, спасала жизни радость.

В последние дни уходящего года в жизни российского государства произошли две страшные трагедии – это убийство террористом посла России в Турции Андрея Карлова и крушение самолета с 92 людьми на борту. 27 декабря пройдет IV Съезд Всероссийского азербайджанского конгресса, в котором примут участие представители азербайджанской диаспоры из разных регионов России, приедут государственные деятели из Баку. В рамках съезда азербайджанская делегация посетит могилу посла России в Турции Андрея Карлова, чтобы отдать дань памяти российского дипломата, а также почтит память погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Рассматривается возможность участия в данных мероприятиях помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

Источник: «Москва-Баку»