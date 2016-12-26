Официальный курс маната по отношению к доллару на 27 декабря установлен на уровне 1,7622 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 26 декабря курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 27 декабря установлен на уровне 1,7622 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 26 декабря курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2016/12/26 17:25
Раздел: Азербайджан
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