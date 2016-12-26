Художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян прервал молчание и впервые прокомментировал претензии уволенной актрисы в свой адрес.

Дана Назарова обвиняет своего начальника и его супругу, гендиректора театра Виталину Цымбалюк-Романовскую за то, что они незаконно уволили ее со своей должности. Девушка рассчитывала на пособие по уходу за ребенком, однако оказалась за порогом театра с двухмесячным ребенком на руках.

— Это нужно быть садистом, чтобы иметь хорошую актрису или актера и захотеть сгноить их. И так мало хороших, мало избранных. Вот эта Назарова — плохая актриса, я это ответственно говорю. И все поняли, что она не сыграет. А кончилось все судом, что для меня гнусно, — рассказал Джигарханян (цитата по russianshowbiz.info).