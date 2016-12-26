Эксперты и политики не прекращают озвучивать свои прогнозы о том, к чему может привести вероятность заключения сделки между будущим американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, передает replyua.net. В частности, известный в России оппозиционный деятель Гарри Каспаров утверждает, что подобный договор не будет способствовать облегчению ситуации, а наоборот, сделает положение дел еще хуже. Каспаров не исключает возникновение новых конфликтных ситуаций, из-за чего значительно возрастет цена борьбы с данной агрессией.

Как бы там ни было, российский оппозиционер считает, что пока видно, что Трамп хочет о чем-то договориться с Путиным. Со слов Каспарова, не исключено, что у победителя президентских выборов в США есть некие обязательства перед представителями российской олигархии, или же республиканец попросту не понимает главных проблем современного мира.

Гарри Каспаров считает, что в случае достижения российского и американского лидеров сделки станет актуальным вопрос о целесообразности существования в дальнейшем НАТО и Евросоюза, из-за чего нынешнее общество окажется отброшенным на двадцать или сто лет назад, когда решение мировых вопросов было прерогативой глав крупных государств.