Жириновский допускает теракт на борту рухнувшего в Черном море самолета

Падение самолёта Минобороны России называют одной из самых страшных трагедий уходящего года. Из 92 человек, находившихся на борту, не выжил никто. Владимир Жириновский, говоря о причинах крушения Ту – 154, уверен, что возможность теракта исключать нельзя.

Ту-154 вылетел из подмосковного Чкаловска, направляясь на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По пути самолёт сел на дозаправку в Сочи, потом снова поднялся в воздух. Примерно через две минуты после взлёта лайнер рухнул в море. Из 92 человек, находившихся на борту, не выжил никто. Ту-154 вёз на российскую авиабазу журналистов федеральных телеканалов, артистов военного ансамбля имени Александрова, Елизавету Глинку, известную, как Доктор Лиза и сопровождающих их военнослужащих.

Версий крушения самолёта Минобороны России несколько. Рассматривают плохие погодные условия, попадание птицы в двигатель, изношенность металла.

«Говорят – не было теракта. А как вы так быстро определили – ещё ничего не собрали, ни обломков, ни людей?! Нет, теракта не было! А как же так, как вы анализ сделали? Нужно анализ взять, нет ли остатков взрыва, пожара, потом уже можно заявлять. И потом, если не было бы взрыва на самолёте, то лётчики сумели бы сообщить что-то. Почему моментально связь прервалась, что-то внезапное произошло? Экипаж большой, всего полтора километра от Адлера, там, наверное, и с мобильников можно было что-то передать, какие-то смс. Поэтому, конечно, пусть специалисты точно скажут»,- сообщил лидер ЛДПР, которого цитирует oreanda.ru.