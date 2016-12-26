Правительство Азербайджана намерено до 2020 года открыть почти 10 тысяч новых рабочих мест в секторе строительства, следует из «Стратегической дорожной карты по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене».

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Тренд, ожидается, что до 2020 года реализация мер, отраженных в этой «дорожной карте», позволит увеличить ВВП на 249 миллионов манатов.

“До 2020 года правительство планирует усилить позицию Государственного агентства по жилищному строительству для того, чтобы удовлетворить жилищные потребности страны. До 2025 года — начать капитальную и плановую реконструкцию городов республики. После 2025 года — устранить недочеты в развитии жилищного сектора районов республики”, — говорится в “дорожной карте”.

В этом плане, отмечают авторы документа, правительство планирует проектирование и реализацию жилищного обеспечения по приемлемой цене, предоставить Госагентству по жилищному строительству полномочия на основе определенной стратегии и целей, внедрить основные механизмы, создающие благоприятные условия для деятельности жилищного рынка с приемлемыми ценами.

Как отмечается в документе, также для удовлетворения неотложных жилищных потребностей OOO MIDA подготовит проекты по обеспечению населения жильем по приемлемым ценам.

В целом в реализацию мер, предусмотренных в “дорожной карте”, планируется инвестировать 900 миллионов манатов. Эти средства будут выделены как из государственного бюджета, так и других источников: Национальный фонд поддержки предпринимательства, международные финансовые организации, банковские кредиты, Азербайджанский ипотечный фонд, ценные бумаги и т.д.