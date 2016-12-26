Налоговая амнистия, применение которой предусматривается с первого января 2017 года, охватит свыше 42 тысяч представителей частного сектора Азербайджана, сказал на брифинге начальник Главного управления по анализу налоговых преступлений и сбору налоговых задолженностей министерства по налогам Зейналабдин Мамедзаде.

По его словам, соответствующий законопроект, который рекомендован на обсуждение в ходе пленарного заседания парламента, разработан по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Всего же законопроект позволит списать налоги более 44 тысяч налогоплательщиков.

“Подобная практика регулярно применяется в Турции. Последний такой закон был принят в августе 2016 года. Согласно мировой практике, налоговая амнистия позволяет не только стимулировать предпринимательскую деятельность, но и сохранить на руках у предпринимателей достаточно средств, расширить их деятельность, а также создает дополнительные возможности для повышения экономической активности и роли предпринимателей в торговой деятельности страны. В конечном итоге все это создает потенциал, чтобы предприниматели смогли вновь своевременно платить налоги”, — цитирует его слова агентство Тренд.

Правительство Азербайджана с первого января 2017 года планирует списать налоговые задолженности граждан на 624 миллиона манатов. Это решение отражено в законопроекте «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на первое января 2017 года».

В законопроекте отражены два вида налоговых задолженностей: в первой статье законопроекта речь идет о списании всех процентов, начисленных за неуплату долга, а во второй статье — о списании части финансовых санкций.

При условии погашения в течение января 2017 года 30 процентов финансовых санкций будет списано 70 процентов оставшихся санкций. При условии погашения в течение января-февраля 2017 года 50 процентов налоговых санкций будут списаны оставшиеся 50 процентов санкций, а при условии погашения в январе-марте 2017 года 70 процентов финансовых санкций будут погашены оставшиеся 30 процентов от санкций.

По процентным задолженностям будет списано 386,4 миллиона манатов, включая задолженности представителей государственного сектора на 125,5 миллиона манатов. В то же время у 6 304 налогоплательщиков планируется списать три миллиона манатов, которые были начислены им в качестве финансовых санкций за нарушение правил наличных расчетов. В целом же планируется списать налоговые санкции у 13 780 налогоплательщиков на сумму в 234 миллиона манатов.

Если говорить о распределении налоговых задолженностей по регионам, то по процентным задолженностям на Баку приходится 288,3 миллиона манатов, а на регионы — 98 миллионов манатов. По финансовым санкциям — 138,5 миллиона и 98,5 миллиона манатов соответственно.

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов, в том числе процентные задолженности — 386,4 миллиона манатов, финансовые санкции — 237,1 миллиона манатов.

Законопроект подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на первое января 2017 года.