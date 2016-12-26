«Если нечего сказать — лучше промолчи. И останешься мудрейшим». Так гласит восточная мудрость

Не иначе, как с вдохновением, к этой заметке-шпильке приступать было никак нельзя. А вдохновения как раз-таки предостаточно, особенно, если пролистать хронику нашего «смутного времени» за период уходящего 2016-го года. Год тяжелый, кризисный, как можем, так и выживаем. И помогают нам в этом наши дорогие и любимые депутаты, без дельных советов которых мы бы, наверное, просто не смогли бы выжить. Итак, давайте рассмотрим перлы «народных избранников», которыми мы обогатились в конце этого полугодия.

Сначала Бахар Мурадова заявила, что граждане Азербайджана должны «по одежке протягивать ножки». Мы, конечно же, аплодируем стоя Бахар ханум за ее блестящее знание русских пословиц и поговорок, но вот только не всегда демонстрация знаний фольклора бывает уместна. Правда, Бахар ханум в последствии опровергла тот факт, что она действительно блеснула поговоркой, и даже предоставила СМИ два 4-минутных видеоролик – в качестве вещественного доказательства. Но обсуждение такого важного вопроса как госбюджет, наверняка длится не 8 минут, а как минимум пару часов. И потому Б. Мурадовой не удалось реабилитироваться в глазах общественности.

А депутат Садагат Велиева, которая открыла сходу «наехала» как паровоз на недовольных решением тарифного Совета граждан Азербайджана, и обвинила их чуть ли не в госизмене?

Затем последовало еще одно напутствие из ММ: депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Гусейнбала Миралямов нашел легкий путь выхода из кризиса и призвал азербайджанцев побольше экономить и поменьше есть, чтобы сохранить не только финансы, но еще и отличную физическую форму.

Это абсурдное и нелепое заявление вызвало негативный резонанс, который отразился во множестве ругательных комментариев в социальных сетях. Миралямову самому посоветовали меньше есть, также отказаться от всех благ и льгот, перейти на прожиточный минимум и начать пользоваться исключительно общественным транспортом.

Для связки слов стоит отметить, что отличился и Сиявуш Новрузов (хоть немного и не по теме, но тем не менее). В масштабном интервью агентству АПА он довольно своеобразно выразил свое отношение к жителям Германии. В частности, депутат прокомментировал свою позицию в отношении некоторых немецких политиков, призывавших саботировать Евроигры:

— Немцы убили моего дедушку на фронте. И потому я непримирим к ним.

No comment, как говорится.

Но вернемся к нашим реалиям. В ноябре 2016-го отличился «умом и сообразительностью» председатель парламентского Комитета по социальной политике Хады Раджабли, предложивший лишить инвалидов Карабахской войны всяких льгот, ибо (согласно субъективному мнению Х. Раджабли) государство и так предоставляет слишком много (!!!) льгот этой категории инвалидов. Это странное по сути заявление вызвало бурную полемику общественности. Дошло до того, что Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов предупредил Раджабли, быть внимательным во время интервью прессе. С аналогичной просьбой О. Асадов обратился и к другим депутатам, попросив их не давать интервью ради интервью и более серьезно относиться к вопросам, задаваемым сотрудниками СМИ, представителями изданий и организаций. При этом О. Асадов отметил, что весь этот ликбез в депутатском корпусе проводится исключительно ради защиты интересов парламента.

К перлам можно отнести и общие решения депутатов ММ. К примеру, в октябре 2016-го в стенах этого полупочтенного заведения был принят законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана. А поправка вот какая: освобождение от налогообложения выигрыши в спортивных азартных играх. Значит, протесты против повышения тарифов на электроэнергию и газ – это чуть ли не госизмена, а вот освобождение от налогов азартных (хоть и спортивных) игроков — очень важно и нужно! Именно этой неоценимой по своей сути поправки игроки как раз ждали! И ведь дождались–таки! За что спасибо вам огромное, дорогие наши депутаты!

И, наконец, А. Шахвердиев высказал свое реальное отношение к простому азербайджанскому народу, назвав недовольных правящей властью людей «отбросами», за что ему с лихвой досталось в социальных сетях.

Анекдот дополнил племянник Шахвердиева, подложивший свинью своему дяде в виде заявления, в котором говорилось о том, что «дядя был пьян в дупеля».

После всей этой чехарды первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров выразил отношение к заявлениям некоторых депутатов, вызывающим негативную реакцию в обществе.

Аскеров сказал, что прежде всего, каждый человек, каждый депутат несет ответственность за свои слова:

— Согласно нашему закону «О статусе депутата» избранник народа не несет ответственности за сказанное им в Милли Меджлисе, но наряду с правовой ответственностью человека, есть и внутренняя, личная ответственность. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Я прошу своих коллег, перед тем, как что-то сказать, в особенности делая какие-либо заявления для прессы, семь раз отмерить, один раз отрезать. Например, подумать, как может быть искажено сказанное ими, как оно будет воспринято и т.д. Поэтому они должны быть внимательны, делая заявления, — процитировало слова З. Аскерова агентство АПА.

З. Аскеров также сказал, что некоторые медиа пользуются механическими ошибками в заявлениях депутатов:

— Когда депутат совершает механическую ошибку, журналисты не должны искажать ее, как им вздумается. Слава Аллаху, в нашем обществе сейчас царят мир, солидарность. Эту солидарность нужно укреплять. Но, к сожалению, некоторые наши журналисты цепляются за сказанное одним депутатом во время интервью, и искажают его слова. Поэтому возникают такие недоразумения. Но, конечно же, каждый депутат в своих действиях и словах должен быть внимательным и честным, служить народу и государству.

Если честно, то совершенно непонятно, что именно г-н З. Аскеров называет «сознательным искажением механических ошибок». Любой журналист работает с электронными носителями, и записывает слова интервьюируемого, чтобы в случае недоразумения предъявить запись. Да, мы можем расшифровывать фразы, мы имеем право на редакцию неправильных окончаний, фразеологизмов. Но мы не имеем права молча стирать со своих носителей ляпы наших «народных избранников» или переделывать их. Мы попросту не имеем морального права относиться к их высказываниям снисходительно. Ибо история должна знать своих «героев». Возможно, в следующий раз «герои» эти сто раз подумают, прежде чем говорить глупости.

Отсюда можно сделать следующий вывод. В принципе, удивляет не сколько тот факт, что все эти «слуги народа» говорят гадости в адрес населения страны. Самое интересное вот что: все эти бесчинства в ММ происходят несмотря на строгое предупреждение Главы государства Ильхама Алиева в адрес «слуг народа»: вести себя чинно, достойно, с уважением относиться к людям. Учитывая, что депутаты, как, впрочем, и все госчиновники, говорят только по команде «фас», складывается впечатление, что кто-то другой указал им совершить это депутатское самоубийство, уже заранее исключив их из своего списка депутатов следующего созыва. И делается это исключительно с одной-единственной целью: отвести гнев народных масс от истинных виновников того, что происходит (и будет еще происходить).

Яна Мадатова