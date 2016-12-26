Жительница Греции стала старейшей суррогатной матерью в мире, выносив ребенка для своей дочери, которая не могла забеременеть.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, Анастассия Онтоу (Anastassia Ontou) в возрасте 67 лет произвела на свет собственную внучку путем кесарева сечения. Девочка родилась на шесть недель раньше срока, она весила 1,2 килограмма.

Онтоу предложила дочери помощь после того, как у той последовательно провалились семь попыток зачать ребенка, и врачи диагностировали бесплодие. 43-летняя Константина призналась, что вначале, услышав предложение матери, решила, что та сошла с ума.

Врач Константинос Пантос (Constantinos Pantos), который вел беременность, назвал свою пациентку героиней.

«Я в большей степени чувствую себя бабушкой, чем мамой», — рассказала Анастассия.

До Онтоу самой возрастной суррогатной матерью, согласно Книге рекордов Гиннесса, являлась Мария дель Кармен Бусада Лара (Maria del Carmen Bousada Lara). Ей было 66 лет и 358 дней на момент родов. Испанка решила стать мамой, поскольку решила, что обладает генами долгожительства и сможет не только вырастить детей, но и увидеть внуков. Женщина родила близнецов в декабре 2006 года. Она умерла от рака в 2009 году.