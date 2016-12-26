Гибель Ту-154, как и убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, может быть местью за Алеппо — такое предположение высказал российский писатель Эдуард Лимонов.

«Подавляю в себе желание закричать, что если убийство российского посла было местью за взятие Алеппо, то видимо и ушедший на дно Чёрного моря ТУ-154, также можно отнести к той же категории, к осуществлению мести», — написал Лимонов в своем ЖЖ. Он предполагает, что российский военный самолет, на борту которого находился ансамбль имени Александрова, летящий поздравить с Новым годом летчиков ВКС на авиабазу Хмеймим, «вызывал такой же враждебный интерес у тех кто потерял Алеппо, что и российский посол», передает Ura.ru.

Лимонов выразил надежду, что расследование по факту крушения лайнера будет справедливым, «и что нам внятно объяснят, что случилось такого мгновенного на борту ТУ-154, что пилоты не успели проронить диспетчерам на земле ни слова, а обломки самолёта разлетелись аж на 15 километров».

На свой же вопрос о том, почему никто не взял на себя ответственность за произошедшее, если это теракт, сам Лимонов отвечает, что, «вероятно, ждут, пока их сообщник удалится от России на безопасное расстояние».

«Помните, как после взрыва нашего самолета над Синаем, также была пауза — некоторое время никто не брал ответственность», — напоминает Лимонов.