В Сальянском районе задержаны лица, занимающиеся незаконной охотой на джейранов. Браконьерами оказались работники Минэкологии.

Как сообщает МВД, 24 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сальянского районного отдела полиции обнаружили на приусадебных участках работников Ширванского национального парка Саяра Наджафова, Интигама Агасиева и Ислама Рзаева 10 шкур и 5 черепов джейранов, одного живого детеныша джейрана и ружье «TOZ-16». Все трое были задержаны.

По факту начато уголовное дело.

Минэкологии подтвердило, что задержанные являлись егерями Ширванского Национального парка.