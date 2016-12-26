«В понедельник 26 декабря утром раздался телефонный звонок из Еревана. Звонившая представилась как Тамелла Арзумянян, бывшая жительница города Мингечевир», — об этом пишет агентство Туран.

Возбужденным голосом она попросила СМИ Азербайджана обнародовать ее драму, возникшую из-за коррупции и бездушия госорганов Армении, продолжает далее агентство.

«По словам, Арзуманян в 2009 году ее муж и дочь поехали во Францию, пытаясь получить право на постоянное жительство. Однако документы семьи были «утеряны» работниками посольства Армении, которые их фактически подменили. Так, на запрос властей Франции, работники посольства ответили, что Арзуманян не родилась в Азербайджане и документов, подтверждающих это, нет.

Однако, как заявила сама Арзуманян, ее документы были проданы другому человеку, который был готов «удочерить» ее дочь. По утверждению женщины, посольство Армении во Франции занимается подобным бизнесом, продавая за большие деньги реальные документы тем, кто хочет получить убежище.

Жалобы Арзуманян в госорганы Армении результатов не дали. Ее муж и дочь после долгих мытарств , вернулись обратно, не получив документы, которые они представили в посольство Армении.

«Самое страшное в том, что моя дочка Малена Торосян 1984 года из-за перенесенных стрессов стала инвалидом и сейчас не может ходить.

Я прошу довести до сведения общественности Азербайджана, каково отношение к людям в Армении.

Я знаю также, что мой звонок в Азербайджан прослушивает наша служба безопасности и нас будут мучить за это, я не боюсь, пусть нас убьют, мы хотим вернуться в Азербайджан!», — сказал в заключении Тамелла Арзуманян.

Проверить сказанное этой женщиной, которая по ее словам в 1962 году родилась и выросла в Мингечевире, невозможно. Однако если человек решился позвонить из Еревана в Баку и рассказать о своих проблемах, говорит о степени отчаяния и плачевном состоянии рядовых граждан Армении», — пишет Туран.