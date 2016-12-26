Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно не примет участия в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, которые пройдут в Санкт-Петербурге 26 декабря. Однако этот факт не отразится на повестке мероприятий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передают российские СМИ, по его словам, белорусские коллеги сообщили о том, что Лукашенко не сможет прибыть на саммиты. Назвать причины его Песков отказался, пояснив что «все-таки это должна делать пресс-служба» главы Белоруссии.

Вместе с тем, Песков не согласился с формулировкой, что Лукашенко «манкирует этим мероприятием». Он выразил уверенность, что отсутствие президента Белоруссии фактически не станет препятствием для обсуждения вопросов, связанных с интеграцией, так как все документы, подпись которых запланирована, были полностью согласованы с белорусской стороной. Они будут позже направлены в Минск, где Лукашенко сможет их подписать.