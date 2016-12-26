Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров выразил отношение к заявлениям некоторых депутатов, которые вызывают резкую реакцию в обществе.

Аскеров сказал, что прежде всего, каждый человек, каждый депутат несет ответственность за свои слова.

«Правда, согласно нашему закону «О статусе депутата» избранник народа не несет ответственности за сказанное им в Милли Меджлисе, но наряду с правовой ответственностью человека, есть и внутренняя, личная ответственность. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Я прошу своих коллег, перед тем, как что-то сказать, в особенности делая какие-либо заявления для прессы, семь раз отмерить, один раз отрезать. Например, подумать, как может быть искажено сказанное ими, как оно будет воспринято и т.д. Поэтому они должны быть внимательны, делая заявления», — цитирует его слова АПА.

З.Аскеров также сказал, что некоторые медиа пользуются механическими ошибками в заявлениях депутатов: «Когда депутат совершает механическую ошибку, журналисты не должны искажать ее, как им вздумается. Слава Аллаху, в нашем обществе сейчас царят мир, солидарность. Эту солидарность нужно укреплять. Но к сожалению некоторые наши журналисты цепляются за сказанное одним депутатом во время интервью и искажают его слова. Поэтому возникают такие недоразумения. Но, конечно же, каждый депутат в своих действиях и словах должен быть внимательным и честным, служить народу и государству!».