Турецкая полиция в понедельник, 26 декабря, задержала в Анкаре заместителя председателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Айсель Туглук.

Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Задержание проводили сотрудники контртеррористического подразделения турецких органов правопорядка в рамках расследования, проводимого прокуратурой провинции Диярбакыр.

Отмечается, что после медицинского осмотра политика отвезли в участок. Впоследствии Туглук будет доставлена в Диярбакыр.

23 декабря стражи порядка также задерживали вице-спикера парламента от ПДН Первина Булдана. Однако вскоре после дачи показаний ее отпустили.