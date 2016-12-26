«Ичери шехер» в Баку британский портал Vouchercloud признал самой популярной азербайджанской достопримечательностью у туристов со всего мира.

Главной достопримечательностью Белоруссии стала Брестская крепость, Украины — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. Главной достопримечательностью Казахстана стал высокогорный спортивный комплекс Медеу, России — Храм Спаса-на-Крови в Петербурге, Узбекистана — Регистан, Таджикистана — парк Рудаки, Киргизии — Ала-Арчинское ущелье.