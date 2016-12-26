Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа, военных, членов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова и других гражданских лиц в результате крушения самолета Ту-154, принадлежавшего Министерству Обороны Российской Федерации.

В связи со случившимся, выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, и я скорблю вместе с вами, разделяя их горе».