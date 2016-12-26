С 6 августа 2015 г. в России уничтожено 8872 т продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.

Больше всего выявлено и уничтожено продукции растительного происхождения – 8546 т. Продукции животноводства уничтожено 326 т. Всего за этот период было задержано 8692 т санкционной растительной и 389 т животной продукции, пишут «Ведомости».

6 августа 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя. 24 июня 2015 г. Путин продлил продовольственное эмбарго до 5 августа 2016 г. включительно, а 12 августа правительство продлило до конца 2017 г. срок уничтожения санкционной продукции, которая ввозится в Россию.

Согласно постановлению правительства Россия ограничила импорт из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Вне санкций биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание. Из списка исключены также мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также, как и ранее, семенной картофель, лук севок, сахарная свекла и горох для посева.