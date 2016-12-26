Сегодня в Баку прибывает делегация во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

Как передает Тренд со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, визит продлится до 29 декабря.

В его рамках состоятся встречи с официальными лицами страны, XI заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам, азербайджано-иранский бизнес-форум.

Иранская делегация также посетит Нахчыванскую Автономную Республику, где проведет ряд встреч и примет участие в различных мероприятиях.

До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали в экономику Азербайджана 2,6 миллиарда долларов. Из этой суммы 145 миллионов долларов были вложены в ненефтяной сектор. В Азербайджане действует около 450 компаний с иранским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2016 года составил 175 миллионов долларов, в том числе 130,13 миллиона долларов пришлись на импорт из этой страны.