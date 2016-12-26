«Я послушал аудиозапись интервью Астана Шахвердиева. Он даже не может закончить предложения. Чувствуется, что он был пьян. Бывает».

Как передает Lent.az, об этом заявил племянник депутата Астана Шахвердиева – Немят Шахвердиев в социальной сети.

Он отметил, что понимает недовольство людей заявлением своего дяди:

«Мой отец (брат депутата) упрекнул его за это. Речь идет о том, как он высказался о проживающих в России азербайджанцах. Мне очень жаль. Ничего не могу сказать насчет написанного о нем самом, но семья Шахвердиевых не отвечает за его слова».

В свою очередь депутат Шахвердиев в интервью сайту Qafqazinfo, комментируя заявление своего племянника заявил следующее: «Кто он такой? Ну и что, что он мой племянник? Он обнаглел. У него проблемы с психикой. Все сказанное моим племянником — ложь».