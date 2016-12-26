На дне Черного моря поисково-спасательная группа МЧС обнаружила обломки самолета Ту-154. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал источник «Интерфакса».

Источник ТАСС рассказал, что группа водолазов МЧС обнаружила обломки в миле от берега — на полосе в 400 метров на глубине 25 метров.