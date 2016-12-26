Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию под руководством главы Республики Дагестан РФ Рамазаном Абдулатиповым.

Глава государства поздравил Рамазана Абдулатипова с юбилеем.

«Азербайджан высоко ценит Вас как опытного, мудрого политика, руководителя братского Дагестана, человека, который очень много делает для укрепления братских связей между народами Дагестана и Азербайджана. В связи с Вашим юбилеем и учитывая Ваши большие заслуги в деле укрепления наших братских связей Вы награждены высоким орденом Азербайджана – орденом «Дружбы». В Азербайджане Вас знают как нашего доброго, хорошего друга. Вы часто бываете в Азербайджане, знаете хорошо Азербайджан, азербайджанский народ и очень много делаете для укрепления наших отношений. Я знаю и вижу, что Вы искренний и убежденный сторонник развития и укрепления исторических связей между Дагестаном и Азербайджаном. Также народ Азербайджана Вам очень признателен за Ваше отношение к памяти наших выдающихся сынов. По Вашей инициативе одна из улиц в Дагестане названа именем нашего великого лидера Гейдара Алиева. Также по вашей инициативе в Махачкале недавно был открыт памятник Азизу Алиеву – человеку, который очень много сделал в годы Великой Отечественной войны для того, чтобы обеспечить для дагестанцев нормальную жизнь. Мы все прекрасно знаем, что была угроза депортации, и Азиз Алиев как человек, искренне любящий дагестанцев, и эту любовь он пронес через всю жизнь, сделал все для того, чтобы на Дагестан не распространились эти тяжелые репрессии того времени. Для меня это имеет особое значение, потому что мой дед и мой отец, они, их память в братском Дагестане увековечена. И очень важно, чтобы молодое поколение тоже об это знало, и эти вот шаги с вашей стороны именно направлены как на дань уважения к их памяти, так и на то, чтобы молодежь знала наши традиции и корни», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Он отметил, что старшее поколение, конечно, все это прекрасно знает.

«Но мы должны стремиться к тому, чтобы молодежь Дагестана и Азербайджана укрепляла братские узы. Нам очень приятно, что под Вашим руководством Дагестан развивается, осуществляются масштабные преобразования, очень активно идет социально-экономическое развитие республики. Также Вы уделяете большое внимание межнациональному согласию в Дагестане, укреплению безопасности в Дагестане. Для нас это очень важно, и мы радуемся Вашим успехам. Также знаю, что Ваша деятельность на посту главы республики высоко оценивается российским руководством, и нам, как соседям, это тоже видно, что под Вашим руководством республика выходит на передовые позиции среди регионов Российской Федерации. Ну и, конечно же, наши отношения – отношения между Дагестаном и Азербайджаном – это важный фактор межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном, которые активно развиваются и давно уже вышли на уровень стратегического сотрудничества. Два дня назад я имел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и мы еще раз обменялись мнениями и выразили удовлетворение развитием отношений. Президент России за последние три года трижды посещал Азербайджан. Это уже показатель, говорящий сам за себя. И в наших межгосударственных отношениях, которые очень разносторонние и многоплановые, сотрудничество с Дагестаном всегда имеет особое значение. Для нас Дагестан из всех регионов России — самый близкий, самый дорогой край. Я еще раз хочу Вас поздравить с юбилеем и лично вручить Вам высокую награду Азербайджанского государства – орден «Дружбы», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Рамазан Абдулатипов отметил, что наши народы тысячилетиями находятся в общем историческом пространстве и многие поколения дагестанцев и азербайджанцев вложили огромный вклад в наши добрососедские и братские отношения.

По многим параметрам мы фактически являемся очень близкими и родными друг для друга народами, отметил он. Абдулатипов также подчеркнуть значимую роль тех людей, которые сыграли важную роль в укреплении двусторонних отношений.

«И здесь в первую очередь, я называю Азиза Алиева – государственного деятеля Советского Союза, Дагестана, Азербайджана и России, человека, который в самые тяжелые годы для Дагестана стал его руководителем. Азиз Алиев, будучи руководителем Дагестана сыграл важную роль в экономическом развитии, государственном и культурном строительстве Республики Дагестан, в сохранении достоинства Дагестана и дагестанцев. И конечно, это составляет хорошую базу для развития наших отношений, межгосударственных отношений, отношений с нашим регионом», сказал Абдулатипов.

Глава Республики Дагестан отметил, что получая эту высокую награду он с благодарностью вспоминает Гейдара Алиева. Это человек, который постоянно интересовался с ситуацией в Дагестане, переживал за республику, и несмотря ни на что ни один день не ставил под сомнение значимость российско-азербайджэанских отношений.

Конечно, огромная роль здесь и президента России Владимимра Путина, сказал он.

Владимир Путин, мудрый государственный деятель. Один из своих первых визитов он совершил в Азербайджан, к Гейдару Алиеву. И во время кратких бесед и встреч он всегда подчеркивал величайшее уважение, которое он испытывает к Гейдару Алиеву, сказал Абдулатипов.

«Нам повезло, что у Гейдара Алиева и еще в большей степени у азербайджанского государства и азербайджанского народа оказался достойный преемник в вашем лице», — сказал глава Дагестана, отметив, что в республике гордятся достижениями азербайджанского народа, Республики и лично достижениями Президента Ильхам Алиева.

Для нас очень важны хорошие и добрые отношения, которые наладились между Вами и Владимиром Путиным, отметил Абдулатипов.

«В этом пространстве дружбы и взаимопонимания для нас создаются прекрасные условия для развития взаимовыгодных отношений. Мы еще не в полной мере использовали тот огромный потенцал который имеется для развития взаимовыгодного сотрудничества», — сказал глава Дагестана.

По словам Абдулатипова, дни Дагестана в Азербайджане показали насколько доброжелательно отношение азербайджанского народа и руководства страны к Дагестану.

«Ничто не должно помешать развитию наших отношений. Уверен, что лучшие годы развития российско-азербайджанских отношений и отношений с Дагестаном еще впереди. Об этом говорит о огромная работа, которую проводит Владимир Путин и Вы», — сказала глава Дагестана.

Рамазан Абдулатипов вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок и выразил признательность за высокую награду.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник делегацию, возглавляемую главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, сообщает сайт главы государства.