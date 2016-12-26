Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики «О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили из поисково-спасательного штаба, к интенсивным поисково-спасательным операциям на территории длиной 145 км и шириной 120 км привлечены 44 корабля и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 сотрудников, включая водолазов Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 191 человека личного состава воинской части N министерства обороны.

На территории, где обрушилась эстакада, с первого дня аварии ведется круглосуточное видеонаблюдение с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” телеуправляемых подводных аппаратов ROV.

В ходе поисково-спасательных операций со дна моря извлечено и передано по назначению более 100 фрагментов обрушившейся эстакады.