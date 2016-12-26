В отношении жителей Билясувара, вынужденных переселенцев из Джабраильского района Гюльаги Алимамедова, Джалала Гулиева и Илькина Искандерова, которые принимали участие в акции протеста против проблем с электроэнергией, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщают местные СМИ.

Они обвиняются по статьям УК АР 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия) и 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

Напомним, что 22 декабря проживающие в Билясуваре вынужденные переселенцы устроили акцию протеста против частого отключения света. На место были привлечены сотрудники полиции. Между участниками акции и сотрудниками полиции произошло столкновение.