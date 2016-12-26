«Мы пока не уточнили, действительно ли Астаном Шахвердиевым были сделаны заявления, вызвавшие недовольства».

Об этом агентству АПА сказал председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев.

Он отметил, что «слышал об этом, но пока точно не уверен»: «Если подтвердится, что оскорбления были, конечно же будут приняты меры. Пока руководство Милли Меджлиса не говорило мне созывать заседание комиссии в связи с этим вопросом. 30 декабря будет пленарное заседание и, наверное, на нем будет принято окончательное решение в связи с данным вопросом. Но в данный момент решения о мерах не принято».

А.Абыев также сказал, что если А.Шахвердиев действительно в своем интервью допустил оскорбления, это большая ошибка с его стороны.

Отметим, в своем заявлении для прессы депутат Астан Шахвердиев высказал оскорбительные выражения в адрес поселившихся в Билясуварском районе переселенцев и уехавших на заработки в Россию азербайджанцев, назвал их «отходами».