В Сабунчинском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере по энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника этого управления Салима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего начальника отдела Орхана Османова.

На процессе будут заслушаны показания пострадавших. По полученной нами информации, на судебном процессе, который пройдет сегодня, даст показания бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов. Таги Ахмедов должен рассказать о том, как Човдаром забрал у него 3 миллиона манатов, и потребовать обратно свои деньги. Информация о том, что Таги Ахмедов проходит по «делу МНБ» не нова. Стали известны показания некоторых сотрудников МНБ по уголовному делу Акифа Човдарова и других лиц.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший начальник 3-го управления Главного управления МНБ по безопасности в энергетике и транспорта Расулов Расул Мосум оглу в своих показаниях заявил, что когда он работал заместителем начальника транспортного управления в составе 6-го главного управления МНБ, начальник последнего Акиф Човдаров велел ему передать начальнику Бакинского метрополитена Таги Ахмедову его просьбу помочь в меру возможностей с приобретением автомобилей для МНБ. Когда же он передал, Т.Ахмедов ответил, что такой возможности не имеет.

Свидетель сказал, что лично виделся с Т.Ахмедовым один раз, но не помнит, кто из них был инициатором этой встречи, а до этого несколько раз говорил по телефону. После того, как Таги Ахмедов ушел с должности, он жаловался Расулову в связи с Бакинским метрополитеном, и в ходе одного из телефонных разговоров они договорились о встрече в парке Гусейна Джавида.

Эта встреча продлилась 5-10 минут. На очной встрече Р.Расулов заявил Т.Ахмедову, что жалобы на работу метро и сферу оперативного снабжения метрополитена не относятся к его управлению, и что он не может ничем ему помочь. Свидетель сказал, что ни от своего имени, ни от имени А.Човдарова денег у Т.Ахмедова не требовал.

Свидетель также не знает, брал ли Човдаров деньги у Таги Ахмедова и его близких. Кроме того, сказал, что ничего не говорил Таги Ахмедову насчет его сына Рауфа Ахмедова, который работает судьей. А также не говорил, чтобы Рауф Ахмедов пришел в МНБ, а если не придет, то люди в черных масках наденут ему на голову мешок и насильно привезут в министерство.

«Насколько я знаю, в то время Транспортное управление Главного управления, сотрудником которого я тогда являлся, провело определенные оперативные мероприятия в Бакинском метрополитене, некоторые работники метрополитена были приглашены в МНБ, где у них взяли объяснения. Но я никогда не вмешивался в это дело, это не касалось моих полномочий. Наш разговор по телефону с Таги Ахмедовым был из-за беспокойства в связи с его сыном Рауфом.

Я не знал о разговоре о деньгах между Акифом Човдаровым и Таги Ахмедовым. Акиф Човдаров не поручал мне сказать что-то Таги Ахмедову. Я не был в курсе о том, что Човдаров взял у Таги Ахмедова 3 миллиона манатов, а также вызвал его племянника Ахмедова Шовгу Хейрулла оглу и Тагиева Эльшана Намиг оглу 11 апреля 2014 года в МНБ, где незаконно держал и пытал их», — сообщил в своих показаниях свидетель.

Однако следствие пришло к выводу, что хотя Расул Расулов дал неверные показания для защиты Акифа Човдарова, с которым находился в хороших отношениях, но в ходе очной ставки с Таги Ахмедовым было установлено, что Расулов дал противоречащие фактам дела показания.

Допрошенный в качестве свидетеля Атакишиев Нурхан Аслан оглу заявил, что в марте-апреле 2014 года он работал водителем Акифа Човдарова на автомобиле марки «Land Rover Discovery», и они не встречались с Русланом Ахмедовым и Али Ахмедовым.

Он сказал, что вообще не знаком с Русланом Ахмедовым (сыном Таги Ахмедова) и Али Ахмедовым (племянником Таги Ахмедова), и никогда не общался с ними. Он не припомнит, чтобы в багажник автомобиля «Land Rover Discovery», который он водил, клали черную спортивную сумку с 3 миллионами при его участии, и чтобы он ждал Али Ахмедова, и усаживал в автомобиль Рустана Ахмедова для разговора с Човдаровым. По словам свидетеля, Човдаров вообще не рассказывал его о своих делах.

Следствие пришло к выводу, что Нурхан Атакишиев тоже дал неверные показания для защиты Акифа Човдарова. Была проведена очная ставка с Али Ахмедовым, в ходе которой выяснилось, что Нурхан Атакишиев дал противоречащие фактам дела показания.

Допрошенный в качестве свидетеля бывший оперуполномоченный 2-го отдела 3-го управления Главного управления МНБ по безопасности в энергетике и транспорта Багиров Руфат Зульфугар оглу в своих показаниях заявил, что видел племянника Таги Ахмедова – Шовгу Ахмедова в комендатуре основного входа в МНБ. Работающий тогда начальником 2-го управления Главного управления Акиф Алиев попросил у него помочь взять объяснения у Шовгу Ахмедова.

Свидетель пошел комендатуру за Шовгу Ахмедовым. Находящийся рядом с Шовгу Ахмедовым замначальника второго отдела 3-го управления Орхан Осаманов поручил ему взять объяснения у Шовгу. В комнате была камера, но неизвестно, работала она, или нет. Орхан Османов иногда приходил в комнату и задавал вопросы Шовгу в основном про торговые объекты в метро. Вопросы задавали Орхан Османов и куратор метрополитена Турал Рзаев. Как сообщил Р.Багиров, Орхан Османов при нем ударил несколько раз по лицу Шовгу Ахмедова, вышел из комнаты, а затем вернулся через некоторое время и снова ударил.

«Я позвал Орхана из комнаты и сказал, что не надо бить Шовгу. Я не в курсе про то, били ли Шовгу другие сотрудники МНБ, пока меня не было в комнате. Начальник управления Акиф Алиев пришел в комнату и задал Шовгу пару вопросов про то, что Таги Ахмедов присваивает деньги от торговых объектов в метрополитене. Шовгу Ахмедов не стал давать показаний против своего дяди, и Орхан Османов ударил его. После получения объяснений он был отпущен», — отметил свидетель.

На суде показания дадут Таги Ахмедов, его сын, племянник и другие проходящие по делу лица.