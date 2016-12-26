Президент Азербайджана Ильхам Алиев за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана наградил знаменитую певицу, народную артистку Зейнаб Ханларову орденом «Гейдар Алиев», сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана наградил знаменитую певицу, народную артистку Зейнаб Ханларову орденом «Гейдар Алиев», сообщает официальный сайт главы государства.
Дата: 2016/12/26 13:27
Раздел: Life-style, Азербайджан
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