zeynabПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана наградил знаменитую певицу, народную артистку Зейнаб Ханларову орденом «Гейдар Алиев», сообщает официальный сайт главы государства.