27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых районах будет слабый туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, в восточных районах – изморось. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.