Оскорбление депутатом Астаном Шахвердиевым работающих в России азербайджанцев, которых он назвал «отходами» общества, вызвало гнев проживающих там наших соотечественников.

По информации сайта AzEuroNews.com, проживающие в России азербайджанские «воры в законе» обсудили этот вопрос. Как сообщил информированный источник, криминальный авторитет, известный по прозвищу «Эльчин Питерский», позвонил Астану Шахвердиеву и дал ему один день, чтобы тот принес извинения за свои слова. Он также предупредил, что если депутат не извинится, то он ограбит и сожжет его собственность.

Как заявил А.Шахвердиев сам сайту Publika.az, он совершенно не боится угроз «Эльчина Питерского»:

«Если он говорит, что ограбит мой дом, то может это сделать. От него можно ожидать чего угодно. Но я никого не боюсь, и не собираюсь заявлять куда-то об этом. Я не боюсь угроз «Эльчина Питерского». Я не собираюсь предпринимать никаких мер безопасности в связи с его угрозами. Что он мне сделает? Разве я оскорблял его? Мое мнение не относится ко всем работающим в России азербайджанцам. Если «Эльчин Питерский» считает себя «отходом» общества, то пусть угрожает мне и дальше!».

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Отметим, депутат Астан Шахвердиев сделал это скандальное заявление, говоря об акции протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе. Он заявил, что в ней принимали участие наркоманы, алкоголики и недовольные властью люди, но этим не ограничился.

«Я бы не сказал, что среди протестующих были только наркоманы. Там были и алкоголики, и другие отбросы общества. В России об азербайджанском обществе сформировалось очень плохое представление и знаете, в чем причина? Я анализировал этот вопрос. Кто едет в Россию? Это «отходы» нашего общества, которые идут работать на рынках. Везде есть такие отбросы. Но в целом, джебраильцы — верные государству люди», — заявил депутат в интервью радио «Азадлыг».

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