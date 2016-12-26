«Правительство Сербии готово подписать с Азербайджаном соглашение об упрощении визового режима для граждан с общегражданскими паспортами»

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в МИД Сербии.

Согласно информации, с 1 января 2011 года правительство Сербии не требует визы у граждан Азербайджана, которые имеют служебные и дипломатические паспорта: «Правительство Сербии заинтересовано и готово подписать с Азербайджаном соглашение об упрощении визового режима для граждан с общегражданскими паспортами. Следующий шаг по упрощению визового процесса будет сделан в контексте соглашений, подписанных с соответствующими структурами Азербайджанской Республики».

В МИД Сербии отметили необходимость развития двустороннего сотрудничества, опирающегося на договор о борьбе с преступностью, который был подписан между МВД двух стран в 2010 году: «Учитывая все это, первым шагом является определение основных моментов в ходе обмена информацией. Это создаст непосредственную связь между двумя структурами в сфере борьбы с терроризмом».