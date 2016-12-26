Оставшаяся со времен Советского Союза в состоянии эмбриона экономика Армении переживает период заката. Об этом говорим не только мы. Это заявление подтверждают армянские прагматичные экономисты и иностранные аналитики. О существующем горьком положении заявил обществу бывший президент Армении, лидер оппозиции Левон Тер-Петросян. Он даже показал достаточно правильный выход из ситуации: поэтапное урегулирование карабахской проблемы. По мнению Тер-Петросяна, после этого произойдет открытие турецко-армянской границы.

Немало тех, кто разделяет эту позицию экс-президента Армении. Ведь все осознают реальность. Но не каждый осмеливается заявить об этом. А правящему режиму Саргсяна это вообще не выгодно. Неслучайно один из приближенных к криминальному режиму депутатов не согласился с мнением Тер-Петросяна и сделал абсурдное заявление, мол, мнение, что карабахский конфликт мешает развитию страны, неверное, потому что улучшить уровень жизни населения можно только искоренив коррупцию.

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Естественно, это сказка и блеф. Трудоспособное население Армении, то есть молодежь и люди среднего возраста, уезжают в Россию, Турцию и страны Европы не только из-за коррупции и беспредела чиновничьего аппарата. Человеческие ресурсы сокращаются не только из-за этого. Армяне иммигрируют из-за безработицы, неверия в завтрашний день, и из-за непрекращающейся войны с Азербайджаном. Согласно официальной статистике, большинство покинувших страну обратно не возвращаются.

По этой причине численность населения Армении сокращается из года в год. После четырехдневной апрельской войны отток населения из Армении приобрел еще больший размах. Это логично, ведь разумные армяне не хотят становиться жертвами режима Саргсяна на пути удержания власти. То есть, одной из причин эмиграции является криминальный режим Саргсяна.

Прибытие в ноябре армян в Баку и подписание «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» можно считать еще одним доказательством ненависти к режиму Саргсяна. Присоединившаяся к этой платформе последней проживающая в США Анаит Синанян написала: «Из-за Карабаха мы можем потерять Армению».

Так, открыто проявляется недовольство находящимся у власти «карабахским кланом», не оправдавшим обещания по Карабаху, которые давало на протяжении 20-ти лет. Мы полагаем, что в последующие месяцы эта тенденция ускорится и повлияет на результаты парламентских выборов, которые пройдут в апреле, естественно, если правящая сила не сфальсифицирует их.

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Дело в том, Саргсян и его банда практически потеряли политическую и финансовую поддержку международного армянского лобби. Армянское лобби сократило финансовые инъекции в страну из-за коррупции, потому не что не верит правящему режиму и уверено, что его команда присвоит выделяемые средства.

Еще одной причиной тяжелого социально-экономического положения в стране является то, что в нынешней ситуации не обладающая богатыми природными ресурсами Армения не представляет для соседних стран экономической, торговой и транзитной ценности. Сюда можно добавить и то, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к Армении из-за коррупции.

По мнению аналитиков, подписанные документы между Ираном и Арменией в ходе визита в Ереван президента Ирана Хасана Рухани не смогут изменить существующую реальность. По той причине, что ни у Ирана, ни у Армении нет денег на финансирование проектов, о которых они так говорят. То есть, имеется лишь добрые намерения и мечты.

Еще одним фактором, ставящим экономику агрессора в безвыходное положение, является полная военно-политическая и экономическая зависимость Армении от России. Другими словами, даже если руководство Армении и захочет, у него нет экономической свободы, оно не может вступать в совместные проекты с другими странами. Армения обязательно должна учитывать интересы Кремля и действовать в рамках его интересов.

Россия связала Армению экономическими и военными узами – фактически не работающими Евразийским экономическим союзом, Таможенным союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности. В целом, неразвитая Армения – это расход для России.

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На фоне всего перечисленного, Премьер-министр Армении Карен Карапетян сделал горькие признания в конце прошлой недели. По его словам, положение в экономике Армении не улучшается:

«Национальная статистическая служба Армении опубликовала данные. По сравнению с октябрем, показатель экономической активности снизился в ноябре на 5%. Экономическая активность снижается с июля, хотя в начале года говорили о высоких темпах роста. В первом квартале экономическая активность составила 8,7%, но уже в первом полугодии этот показатель снизился до 4,4%, Год завершается, по сути, с нулевым приростом».

Обратите внимание, во втором квартале, сразу же после четырехдневной войны в Карабахе, экономическая активность в Армении сократилась вдвое. Это происходит потому, что неурегулированный карабахский конфликт негативно влияет на экономику агрессора.

Как сообщил министр финансов Армении Вардан Арамян, внешний долг Армении составляет около 6 миллиардов долларов, а внутренний долг по облигациям 1 миллиард долларов (вместе около 6 миллиардов).

«Долг Центрального банка составляет около 511 миллионов долларов, а все остальное — внешний долг. Долг правительства, без долга ЦБ, составляет чуть более 50% по отношению к ВВП. Общий долг по отношению к ВВП составляет около 55%», — отметил министр.

Для Армении, чей годовой бюджет составляет всего 2,6 миллиарда долларов (2017), это считается очень большой цифрой.

Секретарь фракции АНК (Армянский Национальный Конкресс, возглавляемый Тер-Петросяном) Арам Манукян, имея ввиду клан Саргсяна, заявил:

«Война и коррупция взаимосвязаны, и в первую десятку коррумпированных стран неслучайно входят воюющие страны, так как, к примеру, генералы используют войну в своих целях. Что касается влияния карабахского вопроса на экономику, то война предполагает экономику. По подсчетам различных экономистов, из-за блокады импортируемые товары стоят дороже на 30%, так как у нас нет железной дороги. По темпам развития мы отстаем в 15-20 раз. Кто-то должен об этом говорить или нет? Вчера (24 декабря- ред.) парламент одобрил еще 3 кредитных договора, и внешний долг Армении достиг 6 миллиардов долларов, это 60% ВВП».

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Посол США в Армении Ричард Миллс в интервью местному изданию сделал заявление, фактически носящее характер предупреждение агрессору. Дипломат заявил, что Армения не сможет полностью раскрыть свой потенциал, пока не откроется граница межу Арменией и Турцией для торговых связей.

Но американский посол прекрасно знает, что турецко-армянская граница откроется только в одном случае: когда будут устраивающие Азербайджан реальные подвижки по Карабаху. Официальная Анкара, считающая Карабах и своей проблемой тоже, многократно делала однозначные заявления по этому поводу.

Значит, американский посол довел до сведения армянской стороны, что если они хотят развиваться, иметь открытые границы и коммуникации, выйти из изоляции, то необходимо занять позитивную позицию по Карабаху и договориться с Азербайджаном.