Продолжаются работы по сносу объектов на улице Юсифа Сафарова города Баку.
Как сообщает Report, сегодня начался снос мраморного завода около бывшего отеля «Араз».
Отметим, что уже снесен четырехэтажный отель «Араз».
Продолжаются работы по сносу объектов на улице Юсифа Сафарова города Баку.
Как сообщает Report, сегодня начался снос мраморного завода около бывшего отеля «Араз».
Отметим, что уже снесен четырехэтажный отель «Араз».
Дата: 2016/12/26 12:33
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
654
В отношении жителей Билясувара, вынужденных переселенцев из Джабраильского района Гюльаги Алимамедова, Джалала Гулиева и Илькина Искандерова, которые
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник делегацию, возглавляемую главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, сообщает сайт главы государства.
Со дна моря извлечено и передано по назначению более 100 фрагментов обрушившейся эстакады
В Баку 26-летняя девушка выпрыгнула с балкона на 3-м этаже здания.
Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления г.
«Мы пока не уточнили, действительно ли Астаном Шахвердиевым были сделаны заявления, вызвавшие недовольства».
Экс-глава Бакинского метрополитена потребует от Акифа Човдарова 3 миллиона
27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых
Жители Баку, представители общественности Азербайджана несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением