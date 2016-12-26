6cff6209-b865-416d-bd9c-7153073afc15Продолжаются работы по сносу объектов на улице Юсифа Сафарова города Баку.

Как сообщает Report, сегодня начался снос мраморного завода около бывшего отеля «Араз».

Отметим, что уже снесен четырехэтажный отель «Араз».