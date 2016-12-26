Ну и домик у нас! То оскорбляют, то обворовывают! А еще боремся за высокое звание культуры быта!

Именно эти слова приходят на ум после того, как в СМИ появилось скандальное интервью очередного «слуги народа» — депутата от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа, члена партии «Ени Азербайджан» Астана Шахвердиева. Вот уж кто переплюнул всех остальных ораторов из депутатского корпуса в предновогоднем конкурсе идиотизмов!

С чего, собственно, начался этот анекдот? А с того, что журналист издания «Радио Свобода» в связи с акцией протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе, задал А. Шахвердиеву ряд вопросов. А. Шахвердиев открыл рот, и стало страшно. Первое, что он сделал — не замедлил облить грязью протестующих: дескать, наркоманы, алкаши и бунтари, недовольные правящей властью.

Представляю, как кипел от злости этот «слуга народа», представляю, как взрывался от гнева его небольшой мозг, когда он говорил о людях, не довольных правящей властью. Ведь в его понимании этого просто не может быть. В Азербайджане – богатом и развивающемся, — нет бедных, нет нуждающихся, нет неграмотных, нет бездомных. И быть не может! Азербайджан – это второй Дубаи, в котором так сладостно и сытно живется простому азербайджанскому депутату. Ему не надо платить за свет и газ, он бесплатно лечится, разъезжает по разным странам, «крышует» бизнес-объекты, собирая немалые подати. И – кстати, не платит налогов. Как же тут не любить правящую власть? Ведь уйдет она, и дети депутата будут горько плакать по ночам от отсутствия черной икры, а супруга устроит сцену из-за того, что дизайнерские туфли от Джимми Чу придется поменять на обувь популярной китайской марки Li-Ning.

В ходе интервью А. Шахвердиев отметил, что что среди протестующих были не только наркоманы и алкаши. Там были и другие «отбросы общества». Совершенно не в тему воинствующий «слуга народа» почему-то приплел и Россию, где, по его словам, об азербайджанцах бытует не лучшее мнение – благодаря «отходам» нашего общества, работающих на рынках. Ахвердиев отметил, что сам учился в русском секторе, но акция протеста, произошедшая в Билясуварском районе, так его возмутила, что он просто не находит других слов.

«Отходы» общества, работающие на рынках! Вот оно – истинное мнение «слуги народа» о простых гражданах Азербайджана, вынужденных в поисках лучшей жизни покидать а-ля Дубай, и искать возможность заработка для прокорма семьи в другой стране. Несколько лет назад мы с коллегой были командированы в Москву, где разбирались с ситуацией, сложившейся на Бирюлевском рынке, и лично беседовали с торговцами из Азербайджана. Люди говорили, что очень хотели бы вернуться на родину, но по причине безработицы у себя в стране вынуждены торговать в России. Чужая страна, чужие обычаи, чужой, суровый климат – вдумайтесь, г-н депутат, что приходится выносить всем этим «отбросам» вдали от родины.

Очень хочется спросить у А. Шахвердиева: а что лично вы сделали для этих самых «отбросов», что бы они таковыми не являлись? Вы, сидя в депутатском корпусе, какие усилия приложили к тому, чтобы народу жилось лучше, и чтобы хотя бы часть этих людей зарабатывала на жизнь в своей стране? Как вы помогли своему народу, господин депутат? И чем помогли этому народу другие ваши коллеги?

Пренебрежительно-хамская фраза А. Шахвердиева вызвала бурю негодования в социальных сетях, и напугала «слугу народа» до такой степени, что он решил покаяться. Во всяком случае, в интервью modern.az депутат оправдывался тем, что в тот момент, когда ему позвонил журналист «Радио Свобода», он перенес глубокий стресс из-за новости о пострадавших в ходе беспорядков полицейских, а так же тем, что не смог сдержать переполняющих его ранимое сердце эмоций.

— Поверьте, моей целью не было оскорбление людей, и я не задумывался на тот момент, что моя фраза «отбросы общества» так сильно заденет народ и создаст такой общественный резонанс. Я не хотел так говорить, этот термин вырвался у меня случайно.

Так же А. Шахвердиев завил, что сам себя укоряет и сильно сожалеет о сказанном. И добавил, что готов понести любое наказание за свои необдуманное слово.

Позже вышло еще одно его интервью, но только изданию Report.az, в котором А. Шахвердиев передумал извиняться, заявив, что никого не оскорблял. Но все же раскаивается за свою необдуманную фразу.

Очень по-депутатски, я вам скажу: двойные стандарты, рулящие в политике государства, начинаются с Милли Меджлиса. И тот факт, что А. Шахвердиев отказался от извинений во втором интервью, был вполне предсказуем. Признать свою ошибку и расплатиться за нее искренним покаянием может только сильный и благородный человек, а не быдло, возомнившее себя господином.

Но все же давайте задумаемся: какое наказание может грозить депутату за его хамство? С должности его не снимут – это точно. Обладая статусом депутатской неприкосновенности, он может спать спокойно, ибо «отбросы общества» не станут подставлять свои головы под полицейские дубинки ради мести за необдуманное, циничное и злобное слово, брошенное «слугой народа». Штраф? Тоже вряд ли.

А потому единственным наказанием будет всеобщее презрение, ибо слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. И никакое покаяние – даже публичное, не вернет человеку доброго имени. И уж тем более – депутату.

Яна Мадатова