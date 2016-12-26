SargsyanПрезидент Армении Серж Саргсян 26 декабря с рабочим визитом отправился в Санкт-Петербург.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе главы Армении, Серж Саргсян примет участие в сессии  Совбеза ОДКБ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.