Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря с рабочим визитом отправился в Санкт-Петербург.
Как сообщили NEWS.am в пресс-службе главы Армении, Серж Саргсян примет участие в сессии Совбеза ОДКБ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Армении Серж Саргсян 26 декабря с рабочим визитом отправился в Санкт-Петербург.
Как сообщили NEWS.am в пресс-службе главы Армении, Серж Саргсян примет участие в сессии Совбеза ОДКБ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Дата: 2016/12/26 11:38
Раздел: СНГ
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