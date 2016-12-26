«В своем заявлении два дня назад я никого не оскорблял, зачем же должен извиняться?! Однако я сожалею о сказанном. Я был раздражен, поэтому употребил подобные слова. Вы бы поступили так же при виде этой картины».

Об этом в заявлении агентству Report сказал депутат от Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120 Астан Шахвердиев.

Он прокомментировал распространение номера телефона в социальных сетях: «У меня нет электронного адреса. Этот номер телефона я использую на протяжении 11 лет. Все это знают. Распространение номера в соцсетях это их собственное дело».

А.Шахвердиев отметил, что проблема вынужденных переселенцев из Джабраильского района, обосновавшихся в Билясуваре, была обсуждена с открытым акционерным обществом «Азеришыг»: «Например, было доложено администрации президента Азербайджана. Уже восстановлена подача электроэнергии населения. Я выступлю на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 30 декабря, и попрошу решить проблему людей. Вы знаете, что предстоит суровая зима и единственным источником тепла населения будет электроэнергия. Я понимаю людей, но и они не должны извращаться».

Отметим, депутат Астан Шахвердиев сделал это скандальное заявление, говоря об акции протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе. Он заявил, что в ней принимали участие наркоманы, алкоголики и недовольные властью люди, но этим не ограничился.

«Я бы не сказал, что среди протестующих были только наркоманы. Там были и алкоголики, и другие отбросы общества. В России об азербайджанском обществе сформировалось очень плохое представление и знаете, в чем причина? Я анализировал этот вопрос. Кто едет в Россию? Это «отходы» нашего общества, которые идут работать на рынках. Везде есть такие отбросы. Но в целом, джебраильцы — верные государству люди», — заявил депутат в интервью радио «Азадлыг».