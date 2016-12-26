Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совбезе ООН и не проводить встреч с министрами из этих стран, передает 9 Канал.

Запрет распространяется и на Украину, которая поддержала резолюцию о запрете поселенческой деятельности Израиля.

В перечень таких стран входят Украина, Россия, Великобритания, Испания, Япония и другие.

Кроме того, израильским министрам запретили проводить встречи с министрами этих стран.

Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2017 года.

Он попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США, в связи с возможностью новых антиизраильских шагов международной общественности до смены власти в Америке.