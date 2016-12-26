В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира — 31 декабря и новогодним праздником, в Азербайджане 5 дней будут нерабочими.

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января -праздник Нового года объявлены нерабочими днями, сообщает АПА.

В связи с тем, что 31 декабря 2016 года приходится на субботу, а 1 января 2017 года – на воскресенье, согласно Трудовому кодексу 3 и 4 января будут нерабочими днями.

Таким образом, в Азербайджане на праздник Нового года 5 дней — 31 декабря, 1, 2, 3, 4 января будут нерабочими.