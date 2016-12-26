Второй проект строительства социального жилья будет реализован в поселке Говсан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В настоящее время идет подготовка к реализации второго проекта в городе Баку. Общая площадь под второй проект составит 20 гектаров», — цитирует слова И.Алиева агентство «Интерфакс».

По его словам, в Говсане также планируется строительство десятков новых жилых зданий.

«В 2017 году мы станем свидетелями развития в строительном секторе. Строительство сегодня в Азербайджане социальных зданий, другие реализуемые проекты будут способствовать этому оживлению», — отметил президент.

Общая площадь построенных в 2003-2015 годах за счет государственных средств квартир в Азербайджане составила 3,2 млн кв. м.